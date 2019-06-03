Появилось видео ракетного удара по сирийскому аэродрому T4

The first video of the #Israeli Air Force missile attack on the base of the #T-4 in the #Syrian province of #Homs.

Reported on the interception of several #missiles by air defense forces, the destruction of warehouses in the territory of the base and the death of a Syrian soldier pic.twitter.com/gfV1cD5n1V— NadieHarbieh (@HarbiehNadie) 2 июня 2019 г. В социальных сетях появилась видеозапись взрывов и пожара на сирийском военном аэродроме T4. Как утверждают блогеры, это первое видео ракетного удара по авиабазе сирийских правительственный войск в провинции Хомс

В ролике продолжительностью 11 секунды видно зарево пожара, а также вспышка, похожая на взрыв ракеты.

Ранее, как сообщало агентство РИА Новости, сирийские зенитные батареи уничтожили две израильские ракеты. Однако нескольким боеприпасам удалось достигнуть цели. В результате один человек погиб и двое получил ранения. Склад боеприпасов, а также здания и инфраструктура аэродрома получили повреждения.

Ранее израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею. Израиль утверждает, что это было сделано в ответ на обстрел с сирийской территории. В результате трое сирийских военных погибли и семеро были ранены.

Отметим, что военный аэродром Эт-Тияс, также известный как T4 и "Тифор", с начала 2018 года регулярно подвергается воздушным и ракетным атакам со стороны Израиля. 10 февраля израильские ВВС атаковали наземные цели в Сирии. Как только группа F-16I Sufa вторглась в сирийское воздушное пространство, она попала под удар ПВО. В отражении налета принимали участие зенитные комплексы С-125 "Печора-2М" и С-200 "Вега-Э". Один израильский истребитель был сбит, и пилотам пришлось катапультироваться.