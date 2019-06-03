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Учения НАТО Saber Guardian 2019 начались в Румынии 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Reuters
Международные учения НАТО Saber Guardian — 2019 начались в понедельник в Румынии. Церемонии открытия учений прошли одновременно на пяти полигонах страны — в населенных пунктах Чинку, Бордушань, Бабадаг, Смырдан и Рышнов. Об этом сообщило Радио Румынии.
Сценарий учений предусматривает захват базы ВВС, форсирование Дуная, стрельбы ракетами Patriot и Stinger, отражение наземной атаки неприятеля.
"Главная задача маневров — демонстрация единства, сплоченности и солидарности стран-партнеров и союзников для отражения любой агрессии, в особенности путем мобилизации и быстрого сосредоточения сил", — указывается в сообщении Министерства национальной обороны Румынии.
Учения будут проходить с 3 по 24 июня на территории Болгарии, Венгрии и Румынии. Они координируются Сухопутными войсками США в Европе (USAREUR) и штабом Сухопутных сил Румынии. В Saber Guardian — 2019 принимают участие около 8 тысяч военнослужащих из шести стран — Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Румынии и США. Это крупнейшие учения НАТО на территории Румынии в этом году.
С 2013 по 2017 год учения Saber Guardian проводились ежегодно в Болгарии, Румынии и на Украине по принципу ротации. С 2017 года они проводятся один раз в два года. Данные учения включены в программу Европейского командования Вооруженных сил США с целью укрепления взаимодействия на международном уровне с силами стран-союзниц и партнеров.
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Комментарии
Армия , Войска , НАТО , Бабадаг , Румыния , Рышнов
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