Уничтожение грузовика ВСУ противотанковой ракетой попало на видео

Бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТРК) уничтожили грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая запись была опубликована в Telegram-канале WarJournal в понедельник, 3 июня.

На кадрах видно, как в движущийся автомобиль попадает снаряд. Транспортное средство загорается, после чего к нему бегут два человека с носилками.

Часть Донбасса — в том числе территория ДНР — вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и непризнанной Луганской народной республики, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.