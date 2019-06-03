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Расчёты ракетных комплексов ЧФ «Бастион» начали учения 

RT на русском + ещё 3 51 минуту назад
Фото: vpk.name
Расчёты ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота начали плановые тренировки. Они отрабатывают практические навыки по нанесению условных ударов по морским целям при развёртывании с марша, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Экипажи стартовых кораблей обучаются способам размещения техники на позициях в различных ландшафтах местности, а также выполняют задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после использования оружия.
К манёврам привлекли около 100 военнослужащих и 20 единиц техники.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что танковые подразделения мотострелкового соединения и отдельного танкового полка армейского корпуса Балтийского флота провели учения с боевой стрельбой штатными снарядами в Калининградской области.
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Армия , Войска , Оружие , Комсомольская правда
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