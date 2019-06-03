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РФ проведёт наблюдательный полёт над Хорватией 

News.ru 55 минут назад
Фото: News.ru
Российские специалисты в ближайшее время проведут наблюдательный полёт над территорией Хорватии в рамках Договора по открытому небу.
Как сообщает газета «Красная звезда», над территорией Хорватией пролетит российский самолёт наблюдения AН-30Б. Максимальная дальность полёта составит 1,3 тыс. км.
Российский самолёт выполнит полёт по заранее согласованному маршруту. На борту будут находиться хорватские специалисты, которые проследят за применением аппаратуры наблюдения и соблюдением положений договора.
Как ранее писал News.ru, российские военные инспекторы выполнят наблюдательный полёт над территориями США и Эстонии.
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Армия , Войска , Хорватия
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