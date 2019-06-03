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Посольство России опровергло отзыв военных специалистов из Венесуэлы 

RT на русском 25 минут назад
Фото: Reuters
Информация о том, что Россия отзывает военных специалистов из Венесуэлы, не соответствует действительности, заявил российский посол в Боливарианской Республике Владимир Заемский.
«Это очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он подчеркнул, что работа идёт с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о якобы значительном сокращении Москвой числа советников в Венесуэле.
В марте официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве.
Посольство поясняло, что они находятся там для обучения техников и проведения работ по ремонту и поддержанию боевых оружейных систем.
RT на русском: последние новости
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Армия , Политика , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Wall Street Journal , Венесуэла
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