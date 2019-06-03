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США показали «умную» бомбу в действии 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Facebook
ВВС США опубликовали видео применения управляемой авиабомбы GBU-39. Высокоточный боеприпас предназначен для поражения стационарных и подвижных целей. Малый диаметр бомбы затрудняет ее обнаружение и перехват, а складные крылья позволяют GBU-39 пролететь 110 километров от места сброса.
Бомба создавалась для увеличения числа поражаемых целей за один самолетовылет при помощи снижения массы оружия и повышения его точности. Масса боеприпаса 130 килограммов, к стандартному балочному держателю, рассчитанному на 2000-фунтовую бомбу, можно подвесить четыре GBU-39. Боеприпас совместим с истребителями F-15 и F-22, ведлется работа по его адаптации к F-16 и ударным беспилотникам.
После сброса бомба раскрывает крылья и может планировать более 100 километров — при условии, если брошена она была с высоты 10 километров со сверхзвуковой скоростью. Обнарудение и перехват боеприпаса средствами ПВО затруднен из-за малого диаметра бомбы — всего 19 см. При подлете к цели включается головка самонаведения — у свежей версии Block II она трехдиапазонная: GPS, инфракрасное наведение и радар, — что позволяет эффективно поражать подвижные цели. Точность попадания — несколько метров.
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Комментарии
Армия , Оружие , США
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