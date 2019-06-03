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Сухопутные войска РФ проведут шесть учений с армиями других стран в 2019 году 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: МО РФ
Все совместные учения носят исключительно дружественный характер. Они нацелены на решение антитеррористических задач.
В 2019 году подразделениям Сухопутных войск РФ предстоит провести сразу шесть учений совместно с армиями других стран. Лишь одно из них пройдет на российской территории.
По словам главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, учения запланированы в соответствии с планом подготовки ВС РФ.
«На территории Российской Федерации состоится одно совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2019"», — сообщили в Минобороны России.
При этом за пределами РФ военнослужащих Сухопутных войск примут участие в российско-монгольском учении «Селенга-2019», а также в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2019», российско-египетских маневрах «Стрела дружбы — 2019», российско-индийском межвидовом учении «Индра-2019», а также в учении совместно с Лаосом.
Салюков отметил, что все совместные учения носят исключительно дружественный характер. Они нацелены на решение антитеррористических задач. В этом году в ходе учений будут отработаны новые приемы, а также способы действия подразделений.
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Армия , Войска
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