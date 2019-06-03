Сухопутные войска РФ проведут шесть учений с армиями других стран в 2019 году

Все совместные учения носят исключительно дружественный характер. Они нацелены на решение антитеррористических задач.

В 2019 году подразделениям Сухопутных войск РФ предстоит провести сразу шесть учений совместно с армиями других стран. Лишь одно из них пройдет на российской территории.

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, учения запланированы в соответствии с планом подготовки ВС РФ.

«На территории Российской Федерации состоится одно совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2019"», — сообщили в Минобороны России.

При этом за пределами РФ военнослужащих Сухопутных войск примут участие в российско-монгольском учении «Селенга-2019», а также в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2019», российско-египетских маневрах «Стрела дружбы — 2019», российско-индийском межвидовом учении «Индра-2019», а также в учении совместно с Лаосом.

Салюков отметил, что все совместные учения носят исключительно дружественный характер. Они нацелены на решение антитеррористических задач. В этом году в ходе учений будут отработаны новые приемы, а также способы действия подразделений.