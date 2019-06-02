Китай успешно испытал новейшую ракету

Народно-освободительная армия Китая 2 июня успешно испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок. Об этом пишет Defence Blog.

New Chinese submarine-launched ballistic missile spotted on test in the Bohai Bayhttps://t.co/9DB5K6JfGX pic.twitter.com/O3UEx1ZxnH— Defence blog (@Defence_blog) 2 июня 2019 г.

Свидетелями пуска, состоявшегося в заливе Бохай недалеко от полуострова Шаньдун в 4:28 по местному времени, стали рыбаки. Видео полета ракеты — предположительно JL3 — появилось в Twitter.

Ранее администрация провинции Ляонин выпустила навигационное предупреждение о закрытии 2 июня морской зоны в районе залива Бохай для военных учений.

Межконтинентальные баллистические ракеты серии JL (Julang — «большая волна») разработанные для пуска с атомных подводных лодок. Твердотопливная ракета третьего поколения JL3 имеет дальность до 14 тыс. километров и способна нести до десяти боеголовок.

Ожидается, что первая субмарина с ракетами JL3 поступит на вооружение в конце 2020 года.