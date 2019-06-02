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Китай успешно испытал новейшую ракету 

Ридус + ещё 2 34 минуты назад
Фото: Twitter
Народно-освободительная армия Китая 2 июня успешно испытала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, предназначенную для запуска с подводных лодок. Об этом пишет Defence Blog.
Свидетелями пуска, состоявшегося в заливе Бохай недалеко от полуострова Шаньдун в 4:28 по местному времени, стали рыбаки. Видео полета ракеты — предположительно JL3 — появилось в Twitter.
Ранее администрация провинции Ляонин выпустила навигационное предупреждение о закрытии 2 июня морской зоны в районе залива Бохай для военных учений.
Межконтинентальные баллистические ракеты серии JL (Julang — «большая волна») разработанные для пуска с атомных подводных лодок. Твердотопливная ракета третьего поколения JL3 имеет дальность до 14 тыс. километров и способна нести до десяти боеголовок.
Ожидается, что первая субмарина с ракетами JL3 поступит на вооружение в конце 2020 года.
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Комментарии3
Армия , Оружие , Китай
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