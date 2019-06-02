Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео удара Израиля по Сирии 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Израильские военные заявили, что нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел.
Опубликованы кадры удара израильских военных по объектам в Сирии, в результате чего погибли три человека, еще семеро получили ранения. На записи, снятой Армией обороны Израиля, показан взрыв.
Израиль обстрелял территории к юго-западу от Дамаска рано утром 2 июня. В министерстве обороны еврейского государства подтвердили обстрел, но отметили, что атака была осуществлена в ответ на действия Сирии.
Агентство SANA пишет, что атаке подверглась южная провинция Кунейтра, которая граничит с Израилем.
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он лично отдал приказ ответить на атаку сирийских войск. Политик заявил, что не собирается терпеть агрессию против своего государства и пообещал и в дальнейшем пресекать попытки напасть на страну.
ТК «Звезда»: последние новости
По технологии купола: кто и как обеспечивает безопасность Крымского моста Разрушить идеологию и подогреть конфликты: как в США хотят дестабилизировать Россию Командиров назначили ответственными за психологическое состояние военных
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Министерство обороны , ЦАХАЛ , ИА SANA , Израиль , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проиграли бой за Донбасс6
Медведев упрекнул Украину109
Япония отказалась от мирного договора с Россией1031
За Крым: Познер попал в скандальный «Миротворец»34
Израиль объяснил ракетный удар по Сирии29
Видео
02:41
Проиграли бой за Донбасс
В мире Статьи
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Армия Ближний Восток
03:21
Медведев упрекнул Украину
Политика Конфликты
00:30
«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко
Шоу-бизнес
02:58
За Крым: Познер попал в скандальный «Миротворец»
Украина В мире
08:08
Посреди Европы появилась новая горячая точка
В мире Европа
00:50
«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского
Происшествия
04:37
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко
Украина В мире
00:59
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
Другое
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение