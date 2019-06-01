Турция приготовила почву для отказа от С-400

Наблюдатели продолжают обсуждать новость о создании Турцией США совместной технической комиссии для изучения всех рисков поставки российских С-400 Анкаре . Несмотря на то, что американская администрация пока не спешит подтверждать информацию о формировании этого механизма, есть все признаки того, что между двумя союзниками по Североатлантическому альянсу найдены точки соприкосновения по некоторым конфликтным узлам. В турецкой экспертной среде полагают, что создание специальной комиссии не сулит российско-турецким договоренностям ничего хорошего.

администрации президента США Дональда Трампа не стали ни подтверждать, ни опровергать данные о согласии американской стороны по поводу инициативы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана создать совместную рабочую комиссию для разрешения разногласий по поводу российских С-400. В разговоре с агентством ТАСС глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил следующее:

Мы не можем сообщить ничего нового на эту тему в настоящий момент.

пресс-службе Кремля , в свою очередь, заявили, что ничего в сделке по поставке комплексов турецкой стороне не изменилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на вопрос ТАСС, отметил, что договорённости по поводу С-400 между Москвой и Анкарой остаются в силе.

О том, что Трамп принял предложение Эрдогана создать совместную комиссию, первым сообщило базирующееся в Британии издание The Middle East Eye. Со ссылкой на источники сообщалось, что президент США пошёл в этом вопросе против Пентагона Госдепартамента , которые критиковали идею создания механизма. Несколько турецких чиновников подтвердили TheMiddle East Eye, что у Трампа сейчас есть взаимопонимание с турецким коллегой.

Он (президент США — News.ru) понимает, что Турция не может отказаться от покупки C-400. Позиция других американских чиновников — иная, — заявил высокопоставленный представитель турецкого руководства.

Беспокойство американской стороны связано главным образом с тем, что покупка российских систем поставит под удар современные истребители F-35, которые также должна получить турецкая сторона от США. Высказывались предположения, что Москва может похитить секретную информацию о самолётах.

Сообщениям по поводу комиссии предшествовал телефонный разговор Трампа с Эрдоганом. Наблюдатели говорят, что создание комиссии стало большой победой турецких властей, которые всеми правдами и неправдами ищут способ сохранить сделки по С-400 и по американским истребителям. Впрочем, Анкаре также пришлось пойти на некоторые уступки. Так, власти Турецкой Республики объявили об освобождении 39-летнего научного сотрудника NASA турецкого происхождения Серкана Гёльге. В 2019 году он был осужден на 7,5 года тюремного заключения по обвинению в принадлежности к движению опального проповедника Фетхуллаха Гюлена , которое признано Анкарой террористической организацией. Освобождения добивалась американская сторона.

Впрочем, в турецкой экспертной среде отмечают, что создание комиссии, вероятно, будет иметь и некоторые риски.

Первый раз предложение о создании совместной комиссии по определению возможности взаимодействия С-400 и F-35 поступило со стороны Анкары в апреле 2019 года, — напомнил News.ru турецкий политолог, кандидат исторических наук Керим Хас. — Основной смысл создания заключался, во-первых, в откладывании возможных санкций против Анкары со стороны Вашингтона. Во-вторых, если возникнут проблемы с Россией в провинции Идлиб и в то же время будет отменено соглашение по С-400, то Анкара пойдёт по пути перекладывания ответственности на комиссию, которая, в свою очередь, может прийти к выводу о возможности передачи секретных технологий по F-35 Москве.

Главная же задача комиссии состоит в том, чтобы изучить, насколько С-400 угрожают технологиям F-35. Когда технологии стран-противников находятся в одних руках, это представляет серьезную опасность. Именно в такой ситуации окажется Турция после приобретения С-400, говорит аналитик.

Однако Хас напоминает, что о риске трансфера секретных технологий говорили не только в США: в начале апреля 2019 председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в интервью «Интерфаксу» заявил, что как военный человек он понимает американское давление.

Если поступающая информация о создании спецкомиссии правдива и имеет место быть, то результат расследования известен заранее: он будет отрицательным, то есть риски будут признаны и Турцией и США, — убеждён турецкий политолог. — Создание комиссии означает что политическое руководство Турции признает, что может приостановить соглашение по С-400, а для его отмены ищут тактически и дипломатически верные шаги. До этого времени Пентагон и Госдеп вместе в Конгрессом отрицательно относились к созданию такой комиссии и заявили, что Анкара должна сначала объявить об отмене сделки, а потом о формировании комиссии.

Хас полагает, что необходимо наблюдать за развитием событий и не делать преждевременных выводов, потому что внешняя политика Турции при президенте Эрдогане совершенно непредсказуема. Для эксперта очевиден и однозначен факт: Анкара оказалась в тисках между Москвой и Вашингтоном.

Санкции со стороны США могут привести турецкое руководство в трудное положение на внутренней сцене, а очевидно резко негативная реакция РФ в Сирии и Идлибе в случае отмены сделки по С-400 окончательно добьёт внешнеполитические усилия Анкары в регионе, — сказал News.ru эксперт.

По его мнению, есть риски того, что существенно снизится международный имидж Турции и вместе с тем сильно пошатнётся легитимность действующей власти.