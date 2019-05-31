Россия опровергла переговоры с США о перспективах ДСНВ

Российское посольство в США опровергло сообщение Washington Post о том, что Москва и Вашингтон якобы ведут переговоры о перспективах Договора о стратегических наступательных вооружениях.

У российских дипломатов вызвало недоумение утверждение газеты о том, что Россия и США «ведут переговоры о перспективах ДСНВ» — посольству о подобных контактах «ничего не известно», хотя Москва и предлагала обсудить продление договра.

Старший директор совета нацбезопасности США Тим Моррисон говорил, что Белый дом примет решение по указанному вопросу «не ранее 2020 года», сообщается в заявлении, опубликованном в Facebook посольства.

Посольство предположило, что и самим властям США «было бы интересно узнать», кто «и на основании каких полномочий» ведет переговоры по ДСНВ, о которых пишет газета.

Также посольство посоветовало автору материала «более скептически отнестись и к другим непрофессиональным высказываниям» Моррисона, например, о том, что Москва якобы не стремится к продлению ДСНВ.

Россия напомнила, что у нее есть вопросы к США, а американские заявления в духе «мы свои обязательства соблюдаем, и вы должны нам верить» заслуживающим доверие доказательством не являются.

Напомним, в Кремле назвали ДСНВ краеугольным камнем мировой безопасности.