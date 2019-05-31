Шойгу вручил штандарт новому главкому ВМФ 

Министр обороны РФ Серей Шойгу вручил удостоверения и личные штандарты новому главкому Военно-морского флота Николаю Евменову, а также недавно назначенным командующим Северным и Черноморским флотами Александру Моисееву и Игорю Осипову.
"Личный штандарт символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство вверенными силами", — сказал Шойгу, вручая штандарты на коллегии Минобороны РФ.
Министр напомнил, что в коллегии Минобороны Евменов сменил бывшего главкома ВМФ Владимира Королева, который переходит на работу в "Объединенную судостроительную корпорацию". Последнего Шойгу поблагодарил "за честное отношение к делу" и пожелал успехов на новом месте.