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Источник: сторожевик Черноморского флота проследит за учениями по ПВО НАТО в Болгарии 

ТАСС + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота вышел из Севастополя и направился к берегам Болгарии, где будет следить за учениями НАТО. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.
"Накануне вечером сторожевик вышел из Севастополя. Цель выхода "Сметливого" в море — слежение за учениями по ПВО НАТО, которые пройдут на территории и у берегов Болгарии", — уточнил собеседник агентства.
По инициативе НАТО в мае-июне на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении и Северной Македонии проходит серия многонациональных и национальных учений, которые связаны между собой — Saber Guardian — 2019, "Шабла — 2019", Strike Back — 2019 и Swift Response -2019.
В них примут участие военнослужащие Болгарии, США, Великобритании, Украины, Греции, Северной Македонии, Канады и Италии, всего — до 6 тыс. человек. Цель учений — совершенствование оперативных способностей и совместимости подразделений.
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Комментарии
Армия , Войска , НАТО , Болгария , Севастополь
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