В КНР выразили протест против действий США в Южно-Китайском море

Пекин выступает против действий Вашингтона в Южно-Китайском море и подходов в тайваньском вопросе. С таким заявлением выступил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ходе выступления он сказал, что в Китае заметили тенденцию расширения участия Соединённых Штатов в региональных делах.

По словам Фэнхэ, Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Китаю необходимо поддерживать хорошие отношения с Соединёнными Штатами, поскольку это будет отвечать интересам Пекина.