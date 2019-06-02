Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КНР выразили протест против действий США в Южно-Китайском море 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Пекин выступает против действий Вашингтона в Южно-Китайском море и подходов в тайваньском вопросе. С таким заявлением выступил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В ходе выступления он сказал, что в Китае заметили тенденцию расширения участия Соединённых Штатов в региональных делах.
По словам Фэнхэ, Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Китаю необходимо поддерживать хорошие отношения с Соединёнными Штатами, поскольку это будет отвечать интересам Пекина.
Шанахан также отметил, что Вашингтон сотрудничает с Пекином в разных областях, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом, санкций ООН против КНДР и проблеме Корейского полуострова.
RT на русском: последние новости
В России оценили возможные диверсии Украины против Крымского моста FT: военный контингент США в Польше может увеличиться на 1 тысячу человек Посольство опровергло данные СМИ о переговорах России и США по СНВ
Армия , Войска , ООН , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от мирного договора с Россией687
Израиль объяснил ракетный удар по Сирии
Савченко объявила проигранным бой за Донбасс122
Посреди Европы появилась новая горячая точка33
Лоза раскритиковал Алсу за отданный миллион61
Видео
00:50
«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского
Происшествия
04:37
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко
Украина В мире
00:59
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
Другое
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
05:24
В войне с С-400 США несут огромные потери
Оружие Ближний Восток
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:42
«Выпил воду с червяком»: Российского чиновника довели
Общество
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
00:57
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение