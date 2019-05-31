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Безжалостный «Нашшаб»: гранатомет РПГ-32 впервые замечен в Ливии 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Twitter
Ранее стороны, вовлеченные в междоусобный конфликт, в основном обходились вариантами созданного еще в 60-е годы старого советского РПГ-7.
"Тридцать второй" является российской разработкой, но по лицензии под обозначением "Нашшаб" выпускается в Иордании. Считается, что он может уничтожить любой современный танк, так как способен пробить около 650 мм специальной стали. При этом ему не страшна и устанавливаемая поверх основной брони динамическая защита.
Кроме противотанковых боеприпасов, возможно применение термобарических гранат, эффективно поражающих пехоту, в том числе находящуюся в защитных сооружениях, а также разнообразную легкую бронетехнику и автомобили.
Для точного наведения существует специально разработанный прицел, который при необходимости можно заменять на специальный ночной.
Масса РПГ, в зависимости от типа гранаты может достигать 10 кг. Прицельная дальность стрельбы достигает 700 м.
Кроме гранатометов, Иордания поставляет армии Хафтара также колесные бронемашины, имеющие повышенную защищенность.
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Комментарии
Армия , Оружие , Иордания , Ливия
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