Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский самолет «судного дня» показали изнутри 

Российская Газета 31 минуту назад
В США показали интерьер самолета E-4B Nightwatch. Эти машины, которые представляют собой воздушные командые пункты, нередко называют самолетами "судного дня" или "конца света".
Видео опубликовал телеканал CNBC. Как объяснил один из членов экипажа, это нечто вроде резервного Пентагона. Самолет готов к полету все 24 часа в сутки и семь дней в неделю.
В настоящее время Военно-воздушные силы США имеют четыре таких самолета. Они созданы на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747. Базируются на авиабазе Оффутт в штате Небраска и эксплуатируются с 1980 года. E-4B Nightwatch состоит из шести отсеков. Он имеет 18 спальных мест, шесть ванных комнат, кухню, комнату для совещаний, конференц-зал, рабочую зону и помещения для руководителей. Благодаря дозаправке может оставаться в воздухе несколько суток. Экипаж — 112 человек, скорость полета — 965 километров в час.
Как отмечается в издании, в "горбе", расположенном в верхней части фюзеляжа, находятся десятки простых и спутниковых антенн. Купол является одним из элементов коммуникации E-4B, который позволяет тем, кто находится на борту, связываться с кораблями, подводными лодками и самолетами в любой точке мира.
Самолеты "судного дня" получили такое название из-за того, что могут быть использованы во время катастрофы, ядерной войны, когда разрушены все основные пункты управления.
Российская Газета: последние новости
КамАЗ с половиной "Адской молотилки" принимает участие в боях в Сирии Неубиваемый: озвучен уровень защиты Крымского моста Минобороны предлагает ужесточить прохождение медкомисии при призыве в армию
Комментарии
Армия , Видео , Оружие , Пентагон , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Часами сидели в подвалах закрыв голову руками»2
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира75
Хватит отдыхать125
Трамп обратится к Москве за помощью152
Между Россией и Китаем появился новый путь24
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
02:36
Синоптики расстроили дачников
Погода Новости Москвы
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
01:24
Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ
Общество Погода
01:05
Хватит отдыхать
Общество
01:53
Американский самолет «судного дня» показали изнутри
Армия Оружие
01:24
Внук депутата пообещал «сломать голову» учителю
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение