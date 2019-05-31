Американский самолет «судного дня» показали изнутри

США показали интерьер самолета E-4B Nightwatch. Эти машины, которые представляют собой воздушные командые пункты, нередко называют самолетами "судного дня" или "конца света".

Видео опубликовал телеканал CNBC . Как объяснил один из членов экипажа, это нечто вроде резервного Пентагона . Самолет готов к полету все 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

В настоящее время Военно-воздушные силы США имеют четыре таких самолета. Они созданы на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747. Базируются на авиабазе Оффутт в штате Небраска и эксплуатируются с 1980 года. E-4B Nightwatch состоит из шести отсеков. Он имеет 18 спальных мест, шесть ванных комнат, кухню, комнату для совещаний, конференц-зал, рабочую зону и помещения для руководителей. Благодаря дозаправке может оставаться в воздухе несколько суток. Экипаж — 112 человек, скорость полета — 965 километров в час.

Как отмечается в издании, в "горбе", расположенном в верхней части фюзеляжа, находятся десятки простых и спутниковых антенн. Купол является одним из элементов коммуникации E-4B, который позволяет тем, кто находится на борту, связываться с кораблями, подводными лодками и самолетами в любой точке мира.

Самолеты "судного дня" получили такое название из-за того, что могут быть использованы во время катастрофы, ядерной войны, когда разрушены все основные пункты управления.