Су-57 вооружат противокорабельной ракетой 

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение перспективную противокорабельную ракету с активной головкой самонаведения.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны Алексея Криворучко, в России полным ходом идёт разработка перспективной противокорабельной ракеты, которой будут оснащаться в том числе истребители пятого поколения Су-57. В ходе визита на участвующее в проекте Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» замминистра сообщил, что КБ разрабатывает активную головку самонаведения.
В конструкторском бюро прошло совещание, на котором обсуждался вопрос заключения договора с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» на приобретение всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57. Бюро «Деталь» изготавливает активные головки самонаведения для противокорабельных ракет и ракет класса «воздух-воздух», используемых практически всеми российскими самолётами и вертолетами.