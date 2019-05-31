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Су-57 вооружат противокорабельной ракетой 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
Фото: Популярная механика
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение перспективную противокорабельную ракету с активной головкой самонаведения.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны Алексея Криворучко, в России полным ходом идёт разработка перспективной противокорабельной ракеты, которой будут оснащаться в том числе истребители пятого поколения Су-57. В ходе визита на участвующее в проекте Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» замминистра сообщил, что КБ разрабатывает активную головку самонаведения.
В конструкторском бюро прошло совещание, на котором обсуждался вопрос заключения договора с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» на приобретение всей номенклатуры авиационных средств поражения для Су-57. Бюро «Деталь» изготавливает активные головки самонаведения для противокорабельных ракет и ракет класса «воздух-воздух», используемых практически всеми российскими самолётами и вертолетами.
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Комментарии
Армия , Оружие , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
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