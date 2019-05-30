Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82

Алексей Криворучко. Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, имеющиеся самолеты переоборудуют в новый облик, заявил журналистам в четверг замминистра обороны России

Ил-80 — созданный на базе пассажирского лайнера Ил-86 летающий командный пункт. Машина, которую также называют "самолетом Судного дня", предназначена для управления Вооруженными силами с условиях ядерной войны. Ил-82 — аналогичные ВКП, но построенные на базе транспортников Ил-76.

"Сейчас мы приступили к модернизации ВКП на базе Ил-80 и Ил-82. Предприятие [НПП "Полет"] является головным разработчиком бортового комплекса связи и управления и успешно завершили опытно-конструкторские работы по его модернизации", — сказал Криворучко в ходе визита на НПП "Полет".

Модернизации подвергается исключительно "начинка" данных самолетов, по итогам которой Воздушно-космические силы РФ получат так называемое второе поколение ВКП, тогда как третье поколение будет создаваться на базе Ил-96-400, о чем ранее заявляли разработчики этого проекта.