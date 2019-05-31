Кремль отреагировал на данные об отказе Ирану в С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Москва якобы отказалась поставлять Тегерану зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 31 мая.

По его словам, в Кремле об этом ничего не знают.

Также Песков проинформировал, что сделка по приобретению С-400 Турцией находится на стадии реализации.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что российская сторона отказалась от сделки с Ираном по С-400. Причиной якобы стали опасения в том, что это приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.