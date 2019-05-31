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Кремль отреагировал на данные об отказе Ирану в С-400 

Lenta.ru + ещё 8 45 минут назад
Фото: Александр Земляниченко / AP
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Москва якобы отказалась поставлять Тегерану зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 31 мая.
По его словам, в Кремле об этом ничего не знают.
Также Песков проинформировал, что сделка по приобретению С-400 Турцией находится на стадии реализации.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что российская сторона отказалась от сделки с Ираном по С-400. Причиной якобы стали опасения в том, что это приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.
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Армия , Оружие , Политика , Дмитрий Песков , Bloomberg , Иран , Москва , Тегеран
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