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Российская армия представила новую автомобиль разведки 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: mil.ru
Новейшую машину технической разведки МТР-К представили на полигоне "Прудбой", где проходят сборы командиров материально-технических служб российской армии.
Боевая машина, сообщает Министерство обороны РФ, построена на базе бронированного полноприводного внедорожника. Он весит около 3 тонн и способен разгоняться до 100 километров в час. Топлива в баках хватает на 800 километров пути. Для самообороны на автомобиле установлен тяжелый пулемет "Корд".
Однако самое важное в новой машине — оборудование. Это датчики химического или радиационного заражения, система видеонаблюдения, прибор ночного видения и даже разведывательный беспилотник. Военные предполагают, что МТР-К будет перевозить группу технических специалистов, которые смогут быстро подъехать к поврежденным боевым машинам и оказать им помощь.
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Армия , Министерство обороны
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