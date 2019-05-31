В США разгорелся скандал из-за приказа спрятать от Трампа эсминец John S. McCain

Скандал разгорелся в Соединенных Штатах из-за сообщений о том, что Белый дом перед визитом американского президента в Японию попросил военных спрятать от Дональда Трампа эсминец John S. McCain, носящий имя умершего в 2019 году сенатора от штата Аризона.

28 мая на базе Йокосука в Японии Трамп выступил перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, близ которого был пришвартован John S. McCain. В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в ее распоряжение электронные письма сообщила, что еще перед поездкой президента США в Японию американским военным, помимо прочего, было поручено сделать так, чтобы эсминец "был вне поля зрения" Трампа. В результате, по данным издания, название корабля закрыли брезентом, а рядом с эсминцем была установлена баржа, скрывшая его от глаз американского лидера.

Комментируя статью The Wall Street Journal, дочь Маккейна Меган назвала главу американской администрации "ребенком, который всегда будет бояться величия" ее отца.

"С его смерти прошло девять месяцев, но Трамп не дает ему упокоиться с миром", — написала она у себя в Twitter.

Сам президент категорически отрицает, что был в курсе происходящего.

"Я ничего об этом не знал, я бы никогда так не поступил", — заявил в четверг журналистам Трамп.

При этом он отметил, что кто бы за этим ни стоял, действовал он "из лучших побуждений".

Свою причастность к данной истории отверг и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"Я бы никогда не обесчестил память о таком великом американском патриоте, как сенатор Джон Маккейн

Я уже распорядился разобраться в этом вопросе", — приводит его слова телеканал CNBC.

А представитель ВМС США на своей странице в Twitter опроверг информацию о том, что название эсминца было скрыто во время визита Трампа.

Действующий президент США неоднократно делал выпады в сторону Маккейна. Так, во время своей предвыборной кампании Трамп оскорбил сенатора, ветерана войны во Вьетнаме и публично отказался извиняться перед ним. На одной из встреч с избирателями бизнесмен заявил, что вовсе не считает Маккейна героем, поскольку тот "был захвачен в плен" вьетнамцами. Он отметил, что вовсе не чувствует своей вины перед сенатором, который служил военным летчиком, был сбит над Вьетнамом и действительно провел долгое время в плену.