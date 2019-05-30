Путин подписал закон о морально-политическом состоянии военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий ответственность командиров на морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом уточняется формулировка действующего законодательства об обязанностях и ответственности военнослужащих и о дисциплинарных проступках в части ответственности командиров за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава.

Командиры являются единоначальниками и отвечают в мирное и военное время за постоянную боевую и мобилизационную готовность, успешное выполнение боевых задач, боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, правопорядок, морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава, безопасность военной службы, состояние и сохранность вооружения, военной техники и другого военного имущества, материальное, техническое, финансовое, бытовое обеспечение и медицинское обеспечение.

Род морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи. При этом морально-политическое и психологическое состояние является результатом активизации и актуализации ранее воспринятых и осознанных, внутренне принятых личным составом целей государственной политики по обеспечению обороны и безопасности страны.