Для инженерных войск ВС РФ изготовят новейшие катера БМК-15

Волжский судостроительно-судоремонтный завод изготовит до конца года 12 новейших буксирно-моторных катеров БМК-15, они поступят на вооружение инженерных войск ВС РФ , сообщил в среду журналистам на территории предприятия начальник 187-го учебного центра инженерных войск РФ полковник Валерий Овдиенко.

"Опытный образец нового катера БМК-15 ранее успешно прошел государственные испытания. Как результат, состоялся гособоронзаказ, согласно которому 12 таких катеров Волжский завод поставит в текущем году и они поступят на вооружение инженерных войск", — сказал Овдиенко.

По его словам, отличием БМК-15 от катеров, которые сегодня стоят на вооружении, является то, что все комплектующие у нового катера российского производства.

"Также впервые на БМК-15 установлена система тримаран, она запатентована заводом-изготовителем. Это дает возможность катеру выходить фактически почти на сушу и возвращаться обратно в воду. Кроме того, у катера отличные тяговые усилия, он намного мощнее своих предшественников БМК-25 и БМК-450", — рассказал Овдиенко.

Целевая задача такого буксирно-моторного катера — буксировка паромов и наведение наплавных понтонных мостов для переправы техники через водную преграду. БМК-15 представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия" в Кубинке.

Главный конструктор БМК-15 Павел Глухов отметил, что на предприятии разработана модификации катеров для МЧС и медицинских служб.