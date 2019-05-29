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Для инженерных войск ВС РФ изготовят новейшие катера БМК-15 

ТАСС 59 минут назад
Фото: mil.ru
Волжский судостроительно-судоремонтный завод изготовит до конца года 12 новейших буксирно-моторных катеров БМК-15, они поступят на вооружение инженерных войск ВС РФ, сообщил в среду журналистам на территории предприятия начальник 187-го учебного центра инженерных войск РФ полковник Валерий Овдиенко.
"Опытный образец нового катера БМК-15 ранее успешно прошел государственные испытания. Как результат, состоялся гособоронзаказ, согласно которому 12 таких катеров Волжский завод поставит в текущем году и они поступят на вооружение инженерных войск", — сказал Овдиенко.
По его словам, отличием БМК-15 от катеров, которые сегодня стоят на вооружении, является то, что все комплектующие у нового катера российского производства.
"Также впервые на БМК-15 установлена система тримаран, она запатентована заводом-изготовителем. Это дает возможность катеру выходить фактически почти на сушу и возвращаться обратно в воду. Кроме того, у катера отличные тяговые усилия, он намного мощнее своих предшественников БМК-25 и БМК-450", — рассказал Овдиенко.
Целевая задача такого буксирно-моторного катера — буксировка паромов и наведение наплавных понтонных мостов для переправы техники через водную преграду. БМК-15 представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия" в Кубинке.
Главный конструктор БМК-15 Павел Глухов отметил, что на предприятии разработана модификации катеров для МЧС и медицинских служб.
"Такие катера могут быть востребованы в условиях прежде всего северных рек в Сибири и на Дальнем Востоке. БМК-15 не страшны низкие температуры, течения, мели. Катер может выполнять задачи на реках при ледяной крошке толщиной до 10 см", — уточнил главный конструктор.
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Комментарии
Армия , Войска , Павел Глухов , МЧС
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