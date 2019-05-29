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Парламент Эстонии разрешил военным вести тайную слежку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Парламент Эстонии повторно принял поправки к закону об организации Сил обороны, которые дают военным право на ведение тайной слежки, несмотря на то, что президент Керсти Кальюлайд ранее отказалась его утвердить, сообщила в среду пресс-служба высшего законодательного органа республики.
"За принятие поправок к закону в неизменном виде проголосовали 53 депутата, против был 31 народный избранник. Всего в парламенте работает 101 депутат", — говорится в сообщении.
Парламент Эстонии 20 февраля принял поправки к закону об организации Сил обороны, которые дают военным право использовать для обеспечения безопасности личные данные из баз данных государства, местных самоуправлений или других юридических лиц, использовать закрытые данные, а также конспиративные приемы для проведения тайной слежки.
Кальюлайд отказалась утвердить законопроект, заявив, что он противоречит нескольким статьям конституции Эстонской республики и может нарушить права человека. Она предложила парламентариям внести изменения в законопроект, устранив несоответствие с конституцией.
Если парламент принимает без изменений закон, возвращенный президентом, глава государства должен утвердить его или обратиться в Госсуд на проверку соответствия его конституции. Если Госсуд удовлетворит просьбу президента, закон не вступит в силу. Если Госсуд отклонит ходатайство, президент должна утвердить закон.
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Комментарии
Армия , Войска , Керсти Кальюлайд , Эстония
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