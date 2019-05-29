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США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания 

РИА Новости + ещё 3 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания и развивает свой ядерный потенциал, заявил в среду глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший.
"США считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания… Наше понимание разработки ядерного оружия дает нам повод считать, что испытательная активность России помогала ей развивать ее ядерный потенциал", — сказал он, выступая в Институте Хадсона.
При этом США, по его словам, придерживаются стандарта "нулевого заряда".
"Укрепление Россией как стратегических, так и нестратегических ядерных сил является возможным за счет постоянного финансирования в приоритетном порядке ядерных разработок и инфраструктуры для их производства", — добавил Эшли.
Сейчас Россия способна производить тысячи боеголовок в год, утверждает генерал.
Последнее ядерное испытание в СССР прошло 24 октября 1990 года. В 1996 году ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, его подписали более 180 государств. При этом ряд стран так и не ратифицировали соглашение, в том числе США.
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Комментарии1
Армия , Оружие , Пентагон , ООН , США
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