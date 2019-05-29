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Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров (БТР), так как Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию. Об этом сообщает «Укроборонпром» на своем сайте.
Пресс-служба концерна отмечает, что решение было принято из-за отказа Минобороны допустить к эксплуатации в Вооруженных силах БТР-4, корпуса которых сделаны из бронестали стран Европейского Союза и НАТО.
«Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК (Оборонно-промышленном комплексе). Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов», — заявили там.
По мнению руководства «Укроборонпрома», сложившаяся ситуация выглядит абсурдной, ведь бронесталь, которая активно используется в США и Европе, признана непригодной для украинской техники. В концерне добавили, что запрет на производство БТР из европейского металла приведет к критическим проблемам на других государственных заводах и в частных компаниях.
В декабре 2018 года Минобороны Украины сообщило о планах нарастить объемы закупок новых видов вооружения для армии страны. Подчеркивалось, что приоритет будет отдан отечественному производителю.
БТР-4 «Буцефал» — линейка семейства современных украинских бронетранспортеров. Предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою.
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Армия , Войска , Украина , Министерство обороны , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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