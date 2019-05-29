Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось изображение гиперзвуковой ракеты США 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Портал Breaking Defence опубликовал часть презентации создаваемой американской системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования (Hypersonic Weapons System, HWS). Подробности разработки привел руководитель Управления ускоренного развития и критических технологий (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO) армии США генерал-лейтенант Нил Тургуд на конференции в Гонолулу.
Недавно созданное управление RCCTO занимается наиболее технологичными и высокоприоритетными программами — оружия направленной энергии, космическим и гиперзвуковым. Подробностей о HWS на конференции прозвучало не так много, основные выводы можно сделать по кадрам из презентации.
Основой должна стать универсальная управляемая маневренная планирующая гиперзвуковая боеголовка Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), пишет bmpd. Ее созданием занимаются Сандийские национальные лаборатории Министерства энергетики США, занимающиеся неядерными компонентами ядерного оружия. Боеголовка разрабатывается в интересах армии США, ВВС и ВМС. Армейский вариант C-HGB разместят на универсальной твердотопливной ракете наземного базирования.
Ракета должна будет запускаться из 10-метрового транспортно-пускового контейнера. На буксируемой пусковой установке с тягачом Oshkosh M983A4 разместятся два таких контейнера. Комплекс будет использовать стандартную американскую ракетно-артиллерийскую систему управления огнем Advanced Field Artillery Tactical Data System (AFATDS) версии 7.0.
Испытания HWS должны начаться в 2021 году с пусками раз в полгода. Перед этим полностью собранный транспортно-пусковой комплекс будет доставлен в выбранную ракетно-артиллерийскую часть, чтобы военные могли тренироваться во всем, кроме запуска.
Генерал-лейтенант Нил Тургуд отметил, что этот комплекс не является дальнобойной артиллерией. "Это стратегическое оружие, которое командование может использовать на стратегическом уровне", — подчеркнул он. По его словам, армия сейчас разрабатывает около полудюжины гиперзвуковых систем оружия, в том числе, по линии Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США.
Российская Газета: последние новости
Неубиваемый: озвучен уровень защиты Крымского моста Тяжелый дрон-невидимка "Охотник" взлетит летом Российские специалисты займутся установкой С-400 в Турции
Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся31
Названа главная угроза США2
Путин и Лукашенко установили срок проработки путей интеграции60
МИД потребовал объяснений за скандал с «россиянкой»110
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада8
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
08:04
Путин и Лукашенко установили срок проработки путей интеграции
Политика СНГ
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия Другое
00:47
Дилетант устроил пивной потоп на заводе
Происшествия
02:43
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Погода Новости Москвы
01:02
Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность
Общество
03:57
Робот-полиглот может писать на 10 разных языках
Технологии Наука и техника
00:26
Кто на самом деле будет править Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение