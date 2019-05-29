«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся

Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины . Соответствующее видео опубликовало на YouTube издание dtp.kiev.ua.

«Очень сильное задымление, видное с расстояния в несколько километров», — говорится в подписи к ролику.

Спуск на воду среднего разведывательного корабля проекта 502ЭМ для ВМС Украины состоялся 23 апреля. Как отмечает блог bmpd, сам корабль получен из недостроенного среднего рыболовного морозильного траулера.