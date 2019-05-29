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Российскую «базу по подготовке китов-шпионов» сняли со спутника 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: соцсети
В Сети появились коммерческие спутниковые снимки, на которых якобы видны белухи на базе Оленья Губа ВМФ России.
Утверждается, что снимки эти появились примерно тогда же, когда у берегов Норвегии обнаружили белуху, приплывшую из России. Фотографии публикует портал H. I. Sutton.
На снимках отмечены так называемые «китовые фермы», расположенные рядом с исследовательским судном «Янтарь». На первом снимке одна из них открыта, другая — накрыта. На другом снимке обе «фермы» открыты, при этом авторы портала обнаружили и очертания белухи.
Портал пишет, что на этой базе ВМФ размещаются подводные лодки специального назначения 29-й отдельной бригады. Речь идет о «подводных лодках-шпионах», пишет H. I.Sutton: БС-64 «Подмосковье», БС-136 «Оренбург», а также маломагистральных АПЛ глубокого погружения, которые они несут — в частности, «Лошарик». Там же находится, по данным портала, исследовательское судно «Янтарь».
В мае адмирал Вячеслав Попов, возглавлявший Северный флот ВМФ в 1999-2001 годах, заявил, что там не используют белух, а обнаруженный у берегов Норвегии кит, вероятнее всего, имеет отношение к ученым.
В конце апреля норвежские СМИ сообщали, что у северного побережья страны рыбаки обнаружили белуху, к голове которого была прикреплена стяжка с креплением для камеры GoPro, а на ремне было написано Equipment St.Petersburg. Это кита успели заподозрить в шпионаже в пользу России, однако позднее Fiskeribladet написала, что белый кит использовался для дельфинотерапии в российском центре.
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Комментарии
Армия , Войска , Вячеслав Попов , Норвегия
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