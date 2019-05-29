С-400 поставят Турции раньше сроков

«Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все идет по плану. Там нет никакой задержки, там все по плану», — сказал он, передает ТАСС.

Ранее глава минобороны Труции Хулуси Акар заявил, что в страну прибудут российские эксперты, которые займутся установкой ЗРК С-400.

Перед этим США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения у России ЗРК С-400. В Кремле подчеркнули, что требования США к Турции по ЗРС С-400 «непозволительны».

Тем временем турецкие военнослужащие уже прибыли в Россию и приступили к обучению эксплуатации зенитных ракетных систем С-400.