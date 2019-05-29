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В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию 

РИА Новости + ещё 1 44 минуты назад
Советник министра обороны Андрей Ильницкий в эфире телеканала "Звезда" рассказал, какие меры будут предпринимать Соединенные Штаты для дестабилизации России.
Он указал на то, что американская корпорация RAND, выполняющая функции стратегического исследовательского центра для правительства США, подготовила многостраничный доклад, где описала, как оказывать давление на Россию.
Так, основное давление Вашингтон планирует оказывать на Украину и Сирию. В частности, США планируют продолжать поставки на Украину оружия, а также активно поддерживать оппозиционные группировки в Сирии.
Помимо этого, по словам Ильницкого, США попытаются убрать российских военных из Приднестровья, однако такой шаг не является для них приоритетным.
Кроме того, советник добавил, что США продолжают выстраивать "дестабилизирующую дугу" от Черного моря до Прибалтики, где теперь Белоруссия играет одну из ключевых ролей.
"Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить", — рассказал Ильницкий.
Он также отметил, что Вашингтон все больше внимания начинает уделять отношениям между Арменией и Азербайджаном, и, по словам Ильницкого, могут "сыграть" на их противоречиях.
Помимо этого, в докладе также предлагается ослабить Россию, стимулируя миграцию из страны квалифицированных кадров и образованной молодежи.
"Это говорит о том, что образование, борьба за умы должны быть в фокусе, ибо это вопрос национальной безопасности", — пояснил он, подчеркнув, что США видят в этом одновременно силу и слабость России.
В заключение советник министра обороны подчеркнул, что весь доклад RAND описывает шаги, которые должны "разбить наши замыслы и лишить нас видения завтра", а также разрушить идеологию и подогреть конфликты, но при этом, по мнению Ильницкого, Вашингтон не понимает, насколько сильной сейчас стала Россия.
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Армия , Видео , В мире , Политика , Андрей Ильницкий , Министерство обороны , ТК "Звезда" , Сирия , США
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