В России назвали «главную угрозу» Крымскому мосту от Украины

Главную надводную угрозу Крымскому мосту могут представлять два фрегата проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине , полагает «Звезда».

«Каждый корабль несет в составе штатного вооружения одну пусковую установку Mk 13 на 36 ракет SM-1, 4 ракеты RGM-84 Harpoon, одну артустановку OTO Melara калибром 76 миллиметров, 2 трехтрубных торпедных аппарата Mark 32 ASW на 6 торпед и один 20-миллиметровый зенитный комплекс Phalanx CIWS», — пишет еженедельник.

Как отмечает издание, «хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну», «ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России».

Еженедельник напоминает, что Крымский мост надежно защищен как от тарана военными кораблями, так и от возможной ракетной атаки.

В мае «Звезда» сообщала, что американские авианосцы могут попасть в Черное море через строящийся Турцией канал Стамбул.

В октябре 2018 года «Український мілітарний портал» сообщил, ссылаясь на собственные источники, что США предложили Украине военно-техническую помощь, включающую поставку двух фрегатов типа Oliver Hazard Perry.