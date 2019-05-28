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Беспилотник США провёл разведку у западных границ России 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полёт вблизи границ РФ в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных авиационных ресурсов.
Летательный аппарат ВВС США с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Беспилотник в течение более двух часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области. Затем он свыше трёх часов летал с юга на север и обратно вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей.
Как ранее писал News.ru, дрон Военно-воздушных сил Соединённых Штатов RQ-4B Global Hawk и морской самолёт-разведчик P-8A Poseidon пролетели у крымского побережья Чёрного моря. В 17:50 по Москве к границам региона приблизилось воздушное судно. Оно пролетело вдоль южного побережья Крыма и порядка 30 минут кружилось возле Новороссийска. После этого самолёт вернулся к полуострову и 1,5 часа курсировал между Севастополем и Евпаторией.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Сицилия , США
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