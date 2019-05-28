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Силовики выпустили более 30 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки и Донецка, выпущено более 30 мин, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня с 18.29 до 19.25 (совпадает с мск) нами зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по окраинам Горловки и Донецка. Всего выпущена 31 мина калибром 82 миллиметра", — сказал представитель ведомства.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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Армия , Конфликты , Украина , Горловка , Донецк
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