Силовики выпустили более 30 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольных самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки Донецка , выпущено более 30 мин, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня с 18.29 до 19.25 (совпадает с мск) нами зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по окраинам Горловки и Донецка. Всего выпущена 31 мина калибром 82 миллиметра", — сказал представитель ведомства.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.