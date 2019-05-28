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Бомбардировщики Су-34 нанесли ракетный удар в ходе учений в Курганской области 

ТАСС 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Шесть многофункциональных истребителей-бомбардировщиков эскадрильи авиационного полка Центрального военного округа принимают участие в учениях на авиационном полигоне в Курганской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.
"В ходе учения летчики, пикируя с высоты около 2 тыс. м на скорости 700 км/ч, нанесли высокоточный ракетный удар неуправляемыми проникающими ракетами по мишени, имитирующей подземный командный пункт условного противника, находящегося на глубине около 2 м под землей", — говорится в сообщении.
Как отметили в округе, в учениях задействованы "шесть самолетов, а также около 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава авиационной эскадрильи".
В ведомстве также уточнили, что экипажи отработали групповой полет в боевом порядке под управлением одного командира.
"Особенностью такого вида полета является непосредственно выдерживание между собой заданных интервалов и дистанции", — уточнили в пресс-службе.
В 2018 году впервые на вооружение Центрального военного округа поступили истребители-бомбардировщики Су-34. Была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов. С 2018 года военные летчики в Челябинской области получили 18 единиц новой техники, до конца 2019 года планируется поступление еще шести Су-34.
Командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что в составе авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области, будет создана вторая эскадрилья многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Су-34

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух — поверхность" и "воздух — воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Александр Лапин , Курганская Область
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