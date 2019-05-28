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«Росэлектроника» представила модифицированную экспортную командно-штабную машину Р-142ТЭ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представил модифицированную командно-штабную машину оперативного и тактического звеньев управления Р-142ТЭ в экспортном исполнении. Машина была показана на выставке военной техники в Пензе в рамках всеармейского конкурса специалистов по ремонту "Мастер-оружейник" Армейских международных игр, говорится в распространенном во вторник релизе холдинга.
"Мы представляем не имеющий аналогов экспортный образец унифицированной командно-штабной машины Р-142ТЭ, предназначенной для автоматизации служебной деятельности должностных лиц служб обеспечения. Модификации этого изделия более 10 лет выполняют специальные задачи в интересах Министерства обороны РФ", — приводят в пресс-службе слова Андрея Тарасова, генерального директора НПП "Рубин" (входит в "Росэлектронику"), разработавшего машину.
По словам представителей "Росэлектроники", командно-штабная машина предназначена для автоматизации сбора, накопления, обработки, хранения и выдачи информации, а также решения расчетных оперативно-тактических задач в интересах должностных лиц пунктов управления служб материально-технического обеспечения в полевых условиях при работе на стоянке и в движении.
"Данные могут передаваться по нескольким каналам открытой и закрытой связи, что увеличивает объем и скорость доведения информации до взаимодействующих объектов. Надежность и устойчивость связи обеспечивается резервированием каналов связи", — пояснили в холдинге.
Оперативная обстановка отображается на электронной карте местности. В отсеке заместителя командира по материально-техническому обеспечению также предусмотрена возможность проведения оперативных совещаний с числом участников до восьми человек.
Всеармейский этап соревнований "Мастер-оружейник" в Пензе начался 28 мая, пройдет в пять этапов и завершится 5 июня.
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Комментарии
Армия , Оружие , Андрей Тарасов , Министерство обороны , Ростех , Росэлектроника , ИТАР-ТАСС , Москва , Пенза
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