Ка-52М получит больше возможностей для ударов по воздушным и наземным целям

Модернизированный боевой вертолет Ка-52М ("Аллигатор") получит больше возможностей для применения оружия по целям на земле и в воздухе, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы холдинга "Вертолеты России"

"Ведутся работы, связанные с еще большим увеличением дальности обнаружения и распознавания целей и, соответственно, увеличением возможностей применения вооружения для работы, как на земле, так и в воздухе", — процитировали в пресс-службе комментарий главы холдинга Андрея Богинского по улучшениям в новой машине.

По словам Богинского, по поручению министра обороны была проведена работа по модернизации оптико-электронных систем для Ка-52М, которая сегодня уже доказала свою эффективность.

"Также в кооперации активно прорабатывается вопрос увеличения броневой защиты машины и обновления системы энергоснабжения. Вторая задача — это унификация авиационных средств поражения с другими нашими вертолетами семейства Ми", — заявил гендиректор холдинга.