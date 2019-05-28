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Ка-52М получит больше возможностей для ударов по воздушным и наземным целям 

ТАСС + ещё 1 10 минут назад
Фото: ТАСС
Модернизированный боевой вертолет Ка-52М ("Аллигатор") получит больше возможностей для применения оружия по целям на земле и в воздухе, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы холдинга "Вертолеты России".
"Ведутся работы, связанные с еще большим увеличением дальности обнаружения и распознавания целей и, соответственно, увеличением возможностей применения вооружения для работы, как на земле, так и в воздухе", — процитировали в пресс-службе комментарий главы холдинга Андрея Богинского по улучшениям в новой машине.
По словам Богинского, по поручению министра обороны была проведена работа по модернизации оптико-электронных систем для Ка-52М, которая сегодня уже доказала свою эффективность.
"Также в кооперации активно прорабатывается вопрос увеличения броневой защиты машины и обновления системы энергоснабжения. Вторая задача — это унификация авиационных средств поражения с другими нашими вертолетами семейства Ми", — заявил гендиректор холдинга.
Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил журналистам, что Минобороны в 2020 году планирует заключить контракт на закупку 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52М.
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Комментарии
Армия , Оружие , Андрей Богинский , Алексей Криворучко , Министерство обороны , АО "Вертолеты России"
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