Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак

Турецкое министерство обороны показало видеоролик, на котором запечатлена высадка десантников на территории Ирака . Видео опубликовано агентством Anadolu.

По информации военного ведомства, операция проводится в районе Хакурк, относящемся к Иракскому Курдистану. Ее цель — уничтожить «позиции, убежища, пещеры и оружейные склады террористов», которыми Анкара считает боевиков Рабочей Партии Курдистана (РПК).

Операция началась вечером 27 мая с артиллерийских залпов и ударов турецкой авиации. Она проводится с применением десантников под прикрытием ударных вертолетов.