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Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак 

Lenta.ru 40 минут назад
Турецкое министерство обороны показало видеоролик, на котором запечатлена высадка десантников на территории Ирака. Видео опубликовано агентством Anadolu.
По информации военного ведомства, операция проводится в районе Хакурк, относящемся к Иракскому Курдистану. Ее цель — уничтожить «позиции, убежища, пещеры и оружейные склады террористов», которыми Анкара считает боевиков Рабочей Партии Курдистана (РПК).
Операция началась вечером 27 мая с артиллерийских залпов и ударов турецкой авиации. Она проводится с применением десантников под прикрытием ударных вертолетов.
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Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , Рабочая партия Курдистана , Ирак
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