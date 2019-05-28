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В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке 

ТАСС + ещё 2 40 минут назад
Фото: Reuters
Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении турецкого военного ведомства.
"В рамках операции "Лапа" 27 мая 2019 года вслед за ударами артиллерийских батарей и воздушными ударами воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака. В операции задействованы вертолеты АТАК. Целью операции в регионе Хакурк является нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ", — отмечается в коммюнике.
ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Санкции на такие трансграничные операции военным предоставляет парламент Турции, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , Министерство обороны , Парламент Турции , Рабочая партия Курдистана , Ирак , Турция
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