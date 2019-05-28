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Погранслужба ФСБ России планирует в этом году морские учения с восемью странами 

ТАСС + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Береговая охрана Пограничной службы (ПС) ФСБ РФ планирует провести в этом году морские учения с участием восьми стран. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель руководителя ПС ФСБ — руководитель департамента Береговой охраны адмирал Геннадий Медведев.
"В этом году планируются учения с береговыми охранами Норвегии, Финляндии, Эстонии, Швеции, Казахстана, Азербайджана, Турции, Республики Корея", — сказал он.
Медведев сообщил, что в 2018 году было проведено девять совместных международных учений, четыре из них сопровождались визитами пограничных кораблей в порты Республики Корея, Японии, Норвегии и Азербайджанской Республики. "К нам приходили коллеги из Казахстана, Республики Корея и Японии", — уточнил руководитель Береговой охраны.
По его словам, международное сотрудничество расширяется. Созданы четыре Форума береговых охран прибрежных государств в Арктике, на Балтийском и Черном морях, в северной части Тихого океана. В этом году Россия приняла председательство в Форуме пограничных ведомств/ береговых охран государств северной части Тихого океана. В апреле в Южно-Сахалинске состоялась встреча экспертов рабочих групп, в том числе в сфере морской безопасности, реагированию на чрезвычайные ситуации, по проведению совместных операций. В ней приняли участие делегации из Канады, Китая, Республики Корея, США, Японии. В мае во Владивостоке проведен тренинг по отработке информационного взаимодействия.
С 31 марта по 4 апреля состоялась встреча руководителей береговых охран — участников Арктического форума. Одним из ключевых элементов встречи стали учения "Полярис — 2019" по спасению людей с судна, терпящего бедствие во льдах. В них участвовали силы береговых охран Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии. По словам Медведева, в ходе совещания "все стороны подтвердили необходимость развивать практическое аспекты сотрудничества". "Кроме того, руководители делегаций Дании, Норвегии и Швеции отметили, что деятельность форума не должна политизироваться", — сказал Медведев.
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Комментарии
Армия , Войска , Геннадий Медведев , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Южная Корея , Норвегия , Турция , Финляндия , Швеция , Эстония , Япония
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