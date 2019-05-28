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Появились фото подлодки США после столкновения с горой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Twitter
В Сети опубликованы фото атомной подводной лодки ВМС США San Francisco, сделанные после столкновения корабля с подводной горой в Тихом океане.
Авария произошла в январе 2015 году в 364 милях к юго-востоку от острова Гуам. На глубине 160 метров и полном ходу подлодка гора врезалась в подводную гору, не нанесенную на карты. Столкновение было настолько серьезным, что корабль едва не погиб — носовые балластные цистерны оказались пробиты, раненый экипаж вел долгую борьбу за живучесть, стремясь обеспечить положительную плавучесть San Francisco. 98 членов экипажа из 110 получили травмы, 24-летний помощник машиниста Джозеф Аллен скончался на вторые сутки после аварии от травмы головы.
Подлодке удалось всплыть на поверхность и запросить помощь. Корабль отбуксировали в док, где, помимо разрушения балластных цистерн, диагностировали серьезные повреждения сонара. Но прочный корпус пробит не был, что позволило избежать катастрофы. Не пострадал и реакторный отсек. После ремонта лодка продолжила службу.
USS San Francisco относится к классу многоцелевых ударных АПЛ типа Los Angeles. Лодка имеет 12 вертикальных шахт для запуска крылатых ракет Harpoon и Tomahawk, четыре торпедных аппарата. Порт приписки Норфолк.
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Армия , Оружие , США
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