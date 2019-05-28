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В Крыму ракетный комплекс «Утес» собрались вооружить новыми ракетами 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: rg.ru
Подземный береговой ракетный комплекс "Утес" в Крыму могут перевооружить новыми ракетами. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Леонов.
— Сейчас рассматривается вопрос о перспективном перевооружении комплекса на новые образцы ракет, — уточнил Леонов. — Успешные пуски после ремонтно-восстановительных работ показали готовность комплекса к защите своего сектора крымского побережья. Крейсеры, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера — одной ракеты достаточно, чтобы вывести любой корабль из строя.
Дивизион "Утес" (в годы СССР "Объект-100", или "сотка") был создан в 1957 году в районе мыса Айя. После развала СССР он был передан в подчинение ВМС Украины и со временем пришел в упадок. После возвращения Крыма в состав РФ комплекс был восстановлен в кратчайшие сроки, и уже в конце 2014 года на "сотке" снова произвели пуски ракет. Сегодня военные регулярно проводят учения для обнаружения и уничтожения ракет условного противника.
Сейчас за счет большой дальности стрельбы — до 300 километров — стартующие с комплекса ракеты "Прогресс" могут прикрывать побережье полуострова на несколько сотен километров.
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Комментарии
Армия , Оружие , Александр Леонов , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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