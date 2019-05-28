Названы сроки создания модернизированной версии вертолета «Аллигатор»

Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что модернизированная версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» будет создана к 2022 году.

«В настоящее время идет опытно-конструкторская работа, в результате которой существенно повысятся характеристики вертолета Ка-52. По плану ОКР должна завершиться в 2022 году», — заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, передает РИА «Новости».

«Машина «попросила» увеличения дальности применения авиационных средств поражения. Вторая важная задача — унификация авиационных средств поражения с вертолетами семейства Ми», — добавил он.

Замминистра обороны сообщил, что ведомство в 2020 году планирует заключить контракт на закупку 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52М.

Алексей Криворучко назвал также и планируемое количество вертолетов Ка-52. «Сейчас заводом выполняется длительный госконтракт на поставку разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. До 2022 года ожидаем получить еще 30 машин, в том числе восемь вертолетов до конца текущего года», — сказал он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, насколько оправданы планы по модернизации вертолета Ка-52 «Аллигатор» после выявления слабых мест в ходе эксплуатации в Сирии.