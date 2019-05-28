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Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области. Документ разработан в целях усиления административной ответственности граждан и должностных лиц организаций за неисполнение обязанностей в области воинского учета.
Штраф за неявку гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по повестке без уважительной причины предлагается увеличить со 100-500 рублей до 500-3000. Это касается и неявки для постановки на учет или снятия с учета и внесения изменений в документы при переезде, в том числе за пределы России.
В шесть раз может увеличиться штраф в случае, если гражданин в установленный срок не сообщает в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания. Такие же санкции предусматриваются за уклонение от медицинского освидетельствования.
Законодатель также предлагает повысить наказание за утерю или умышленное уничтожение военного билета — до 500-3000 рублей.
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Армия , Войска , ИТАР-ТАСС , Еврейская Автономная Область
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