Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат

Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области . Документ разработан в целях усиления административной ответственности граждан и должностных лиц организаций за неисполнение обязанностей в области воинского учета.

Штраф за неявку гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по повестке без уважительной причины предлагается увеличить со 100-500 рублей до 500-3000. Это касается и неявки для постановки на учет или снятия с учета и внесения изменений в документы при переезде, в том числе за пределы России.

В шесть раз может увеличиться штраф в случае, если гражданин в установленный срок не сообщает в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания. Такие же санкции предусматриваются за уклонение от медицинского освидетельствования.

Законодатель также предлагает повысить наказание за утерю или умышленное уничтожение военного билета — до 500-3000 рублей.