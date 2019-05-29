Названа главная опасность для Крымского моста

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Украина подготовила Крымскому мосту «темную оборонную интригу» 

Рамблер + ещё 12 15 минут назад
Американские фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» в руках Украины — «темная оборонная интрига» для Крымского моста, заявил «Звезде» военный обозреватель Александр Артамонов.
Штатное вооружение кораблей данного типа — одна пусковая установка на 40 ракет двух типов, одна артиллерийская установка калибром 76 миллиметров, один 20-миллиметровый зенитный комплекс и два торпедных аппарата на шесть торпед.
В составе Военно-морских сил США таких фрегатов больше нет. Два уже списанных корабля США осенью предложили передать Украине. Об этом заявлял украинский адмирал Игорь Воронченко.
В свою очередь, украинские журналисты высказывали мнение, что подаренные фрегаты власти страны могут использовать для провокации против Крымского моста.
Александр Артамонов выразил надежду, что этого не произойдет, так как в противном случае начнется «настоящая» война.
Кроме того, военный обозреватель напомнил, что от ракет, в том числе корабельного базирования, Крымский мост защищают зенитно-ракетные комплексы «Тор», С-400, «Бук-М2» и «Панцирь», а сам мост построен «по технологии купола над реактором атомной электростанции».
Комментарии51
Армия , Видео , Конфликты , Украина , Керченский пролив , Александр Артамонов
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