Украина подготовила Крымскому мосту «темную оборонную интригу»

Штатное вооружение кораблей данного типа — одна пусковая установка на 40 ракет двух типов, одна артиллерийская установка калибром 76 миллиметров, один 20-миллиметровый зенитный комплекс и два торпедных аппарата на шесть торпед.

В составе Военно-морских сил США таких фрегатов больше нет. Два уже списанных корабля США осенью предложили передать Украине. Об этом заявлял украинский адмирал Игорь Воронченко.

В свою очередь, украинские журналисты высказывали мнение, что подаренные фрегаты власти страны могут использовать для провокации против Крымского моста.

Александр Артамонов выразил надежду, что этого не произойдет, так как в противном случае начнется «настоящая» война.

Кроме того, военный обозреватель напомнил, что от ракет, в том числе корабельного базирования, Крымский мост защищают зенитно-ракетные комплексы «Тор», С-400, «Бук-М2» и «Панцирь», а сам мост построен «по технологии купола над реактором атомной электростанции».