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Названа главная опасность для Крымского моста 

Национальная Служба Новостей + ещё 11 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Фрегаты проекта Oliver Hazard Perry, которые американцы собрались поставить на Украину, могут представлять серьёзную угрозу для Крымского моста. Об этом заявил еженедельнику «Звезда» военный эксперт Александр Артамонов.
По словам специалиста, оба фрегата в составе штатного вооружения имеют пусковую установку Mk 13 на 36 ракет SM-1, 4 ракеты RGM-84 Harpoon, одну артустановку OTO Melara калибром 76 миллиметров, 2 трехтрубных торпедных аппарата Mark 32 ASW на 6 торпед и один 20-миллиметровый зенитный комплекс Phalanx CIWS.
Однако эксперт подчеркнул, что строители Крымского моста предусмотрели возможность тарана и «ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб» благодаря палам из железобетона, камней и шпуна, передает Ura.ru.
Кроме того, мост через Керченский пролив охраняется ЗРК "Панцирь", "Тор" и "Бук-М2", аЗРС С-400 защищают конструкцию с воздуха, отмечают argumenti.ru.
В заключении Артамонов призвал украинские власти вести себя благоразумно и не развязывать широкомасштабные боевые действия.
Ранее в эфире НСН вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов назвал утопией возможность морского конфликта в Чёрном море.
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Комментарии29
Армия , Керченский пролив , Александр Артамонов , РИА Ura.ru , газета "Аргументы недели"
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