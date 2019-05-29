Названа главная опасность для Крымского моста

Фрегаты проекта Oliver Hazard Perry, которые американцы собрались поставить на Украину , могут представлять серьёзную угрозу для Крымского моста. Об этом заявил еженедельнику «Звезда» военный эксперт Александр Артамонов

По словам специалиста, оба фрегата в составе штатного вооружения имеют пусковую установку Mk 13 на 36 ракет SM-1, 4 ракеты RGM-84 Harpoon, одну артустановку OTO Melara калибром 76 миллиметров, 2 трехтрубных торпедных аппарата Mark 32 ASW на 6 торпед и один 20-миллиметровый зенитный комплекс Phalanx CIWS.

Однако эксперт подчеркнул, что строители Крымского моста предусмотрели возможность тарана и «ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб» благодаря палам из железобетона, камней и шпуна, передает Ura.ru.

Кроме того, мост через Керченский пролив охраняется ЗРК "Панцирь", "Тор" и "Бук-М2", аЗРС С-400 защищают конструкцию с воздуха, отмечают argumenti.ru.

В заключении Артамонов призвал украинские власти вести себя благоразумно и не развязывать широкомасштабные боевые действия.

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