В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс

Министерство обороны самопровозглашённой Луганской народной республики заявило об ухудшении обстановки на линии разграничения с территорией, подконтрольной Киеву . Более того, представитель пресс-службы ведомства заявил, что накануне было зафиксировано прибытие группы диверсантов украинских силовиков в расположение ВСУ. "В зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады силовиков, в район населённого пункта Мироновский прибыла разведгруппа в количестве десяти человек" — сообщил начальник пресс-службы минобороны ЛНР Яков Осадчий. Он также отметил, что по имеющейся информации, основной задачей диверсантов является дестабилизация обстановки вблизи линии соприкосновения путем выведения из строя стратегических объектов.