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В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны самопровозглашённой Луганской народной республики заявило об ухудшении обстановки на линии разграничения с территорией, подконтрольной Киеву. Более того, представитель пресс-службы ведомства заявил, что накануне было зафиксировано прибытие группы диверсантов украинских силовиков в расположение ВСУ.
"В зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады силовиков, в район населённого пункта Мироновский прибыла разведгруппа в количестве десяти человек" — сообщил начальник пресс-службы минобороны ЛНР Яков Осадчий.
Он также отметил, что по имеющейся информации, основной задачей диверсантов является дестабилизация обстановки вблизи линии соприкосновения путем выведения из строя стратегических объектов.
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Армия , Войска , Конфликты , Украина , Министерство обороны , Киев
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