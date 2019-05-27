Около 450 боевиков «ан-Нусры»* напали на сирийских военных в провинции Хама

Около 450 террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" * напали на позиции правительственных сил Сирии в провинции Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин.

"Ночью 26 мая 2019 года боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и союзных ей формирований одновременно с двух направлений атаковали позиции правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Нбуда на севере провинции Хама. В наступлении на позиции правительственных сил участвовало около 450 боевиков, семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Атака боевиков сопровождалась огнем из трех установок РСЗО", — сказал он.

Купчишин добавил, что во время боя правительственные силы уничтожили три танка, две установки РСЗО, БМП, шесть автомобилей и около 100 боевиков.

Он напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*Запрещенная в России террористическая организация