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Около 450 боевиков «ан-Нусры»* напали на сирийских военных в провинции Хама 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Около 450 террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* напали на позиции правительственных сил Сирии в провинции Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин.
"Ночью 26 мая 2019 года боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и союзных ей формирований одновременно с двух направлений атаковали позиции правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Нбуда на севере провинции Хама. В наступлении на позиции правительственных сил участвовало около 450 боевиков, семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Атака боевиков сопровождалась огнем из трех установок РСЗО", — сказал он.
Купчишин добавил, что во время боя правительственные силы уничтожили три танка, две установки РСЗО, БМП, шесть автомобилей и около 100 боевиков.
Он напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Армия , Войска , Конфликты , Джебхат ан-Нусра , Сирия
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