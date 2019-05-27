Технический персонал из России приедет в Турцию для установки С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в понедельник, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. С такими словами глава военного ведомства выступил в эфире телеканала Haber Turk.

"Вопрос с приобретением С-400 закрыт, это завершенное дело. Это необходимо понимать. Наш президент неоднократно это повторял. Для установки С-400 из России приедет технический персонал", — сказал Акар, не приводя конкретного времени приезда российских специалистов.

Говоря о сроках поставок российских систем в Турцию, глава Минобороны отметил, что "в июне они могут еще не быть доставлены [в Турцию], они приедут в предстоящие месяцы". По его словам, "процесс уже начался".

Журналистка телеканала спросила, каковы будут действия Турции, если США откажутся поставить ей истребители пятого поколения F-35, будет ли Анкара готова рассмотреть в качестве альтернативы российские Су-57.